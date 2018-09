PASALIC, RIMPIANTO MILAN: "POTEVA ESSERE IL CLUB GIUSTO"

22/09/2018

Mario Pasalic ha giocato nel milan nella stagione 2016/2017 e ora si prepara ad affrontarlo da avversario con la maglia dell'Atalanta. Il centrocampista croato dei nerazzurri ha parlato della sua avventura in rossonero e di come avrebbe potuto prolungarsi: "Tipo quando Montella disse 'Io Pasalic lo comprerei, altro che prestito'. Poi il Milan cambiò gestione e cambiò il mio destino - ha detto - E io, che a Milanello guardavo incantato tutte quelle foto alle pareti, mi dissi: 'Peccato, poteva essere la squadra giusta per me. Giusto per fare almeno un altro anno'".