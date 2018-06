PARTITA DEL CUORE: TOTTI IN AZZURRO, APPLAUSI A MARASSI

30 maggio 2018

Francesco Totti entra in campo, a Marassi, con la maglietta azzurra della Nazionale Cantanti e i circa 15 mila presenti scoppiano in un fragoroso applauso. L'ex capitano della Roma ha emozionato lo stadio che attende il fischio di inizio della Partita del cuore tra Nazionale Cantanti e Nazionale del Sorriso in favore del pediatrico Gaslini e dell'Airc.