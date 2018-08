PARMA-UDINESE, D'AVERSA E VELAZQUEZ SODDISFATTI

19/08/2018

Il pari soddisfa sia D'Aversa che Velazquez. Debuttanti in Serie A, in più neopromosso il primo, i due tecnici sorridono al 2-2 scaturito dal campo del Tardini. "Ci tenevamo a far bene in questa prima di Serie A, di fronte al nostro pubblico - ha esordito Roberto D'Aversa, tecnico del Parma - Devo dire che per un'ora abbiamo fatto anche ottimo calcio. Voglio rivedere la partita ma credo che abbiamo solo pagato l'episodio del Var. È pesato a livello mentale e per cinque minuti ci siamo persi concedendo anche il pareggio. Ma non mi sento di dire nulla questa sera ai miei ragazzi". Applausi per tutti i giocatori, ma alla fine D'Aversa fa il nome di Inglese: "E' un gran giocatore e fa giocare bene tutta la squadra - ha sottolineato l'allenatore emiliano - È capace di fare reparto da solo e offre tanti spazi ai compagni. Quello che ci tenevo a vedere stasera al di là dei singoli e del gioco era però la volontà di fare risultato. E questo mi fa essere molto ottimista per il futuro". "Partita molto positiva - ha esordito invece il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez - Ho una formazione versatile tatticamente ed abbiamo cambiato più volte il modulo. Questo mi piace molto ed è quello che voglio dai miei ragazzi. Meglio la seconda parte del match, nella prima parte abbiamo fatto troppi passaggi prevedibili - ha concluso l'allenatore friulano - Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, una caratteristica che voglio assolutamente dalla mia squadra. Nell'intervallo ho parlato ai ragazzi, ho chiesto questo e c'è stata una reazione. Questo pareggio è molto importante per noi".