PARMA: L'INDAGINE DELLA PROCURA FEDERALE CERTIFICHERÀ LA NOSTRA CORRETTEZZA

09/06/2018

Il Parma Calcio 1913 "desidera rassicurare e tranquillizzare con forza i propri tifosi e nutre la massima fiducia sul fatto che quest'indagine certificherà ulteriormente come la terza promozione consecutiva, come le due precedenti, altro non è stata che un fantastico traguardo raggiunto grazie al lavoro, al sacrificio e all'esemplare correttezza della società e dei suoi tesserati". E' quanto si legge in una nota del club emiliano "con riferimento alle notizie di stampa apparse nelle ultime ore riguardanti l'apertura da parte della Procura Federale di un'indagine inerente alla gara valida per l'ultima giornata del campionato di Serie B 2017/18 contro lo Spezia".