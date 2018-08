PARMA, GERVINHO: "SALVEZZA? UNITI SI PUO'"

24/08/2018

"Sono contento di essere qui, è un piacere tornare nel campionato italiano, tra quelli nei quali ho giocato è uno dei migliori. Qui in Italia ho vissuto bei momenti, ora per me si tratta di una nuova avventura". Gervinho ha debuttato nella sua prima conferenza da giocatore del Parma. "Conosco la storia del Parma, abbiamo un collettivo importante, una dirigenza importante, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La difficoltà di salvarsi? Non c'è niente di difficile nella vita e nel calcio, abbiamo una bella squadra, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, darò il cento per cento: restando uniti possiamo farcela", ha spiegato l'ivoriano, che torna in Italia dopo l'esperienza con la Roma. "La mia condizione fisica? Sono a disposizione dell'allenatore, non gioco match ufficiali da due o tre settimane ma non ho problemi".