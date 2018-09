PARMA, D'AVERSA: "SUCCESSO MERITATO"

22/09/2018

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Oltre ai due gol, abbiamo avuto altre occasioni per arrotondare. A parte il primo tempo dove loro hanno dominato nel possesso ma noi abbiamo rischiato poco o nulla, i ragazzi hanno meritato il risultato". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo il successo sul Cagliari. "Cosa mi piace della squadra? L'atteggiamento sempre umile, indipendentemente dall'avversario. Finché mostreremo questa umiltà sarà più facile raggiungere l'obiettivo della salvezza". Sulla rete 'coast to coast' di Gervinho: "Mi ha ricordato Ronaldo e Weah. Mi fa piacere avere a disposizione un giocatore che può determinare in questa maniera, ma ancora di più - ha proseguito - che abbia mostrato subito disponibilità, lui che è magari abituato a palcoscenici diversi".