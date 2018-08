PARMA, D'AVERSA: "SPAL OTTIMA SQUADRA, SERVE UMILTÀ"

25/08/2018

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Spal: "Sono una squadra che fa molto possesso palla, sarà dura - ha affermato - Dovremo avere la stessa umiltà mostrata con l'Udinese. E' un atteggiamento che vorrei vedere per tutto il campionato, ma dobbiamo crescere dal punto di vista mentale. Gervinho non è ancora in condizione, speriamo lo sia presto".