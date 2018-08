PARMA, D'AVERSA: "NON PENSIAMO AL PASSATO, UDINESE AVVERSARIO FORTE"

18/08/2018

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro l'Udinese: "Potrebbe esserci qualche novità rispetto alla gara di coppa Italia contro il Pisa - ha dichiarato - Il mercato non sta a me giudicarlo, ma abbiamo una squadra che può raggiungere la salvezza. Domani sera sarà importante fare risultato, anche se tutti i membri della rosa non si conoscono ancora bene. Servirà tempo e pazienza, negli ultimi anni ci siamo abituati bene ma ora dovremo lottare per mantenere la Serie A. Non dobbiamo pensare al passato ma ad un avversario insidioso come l'Udinese. In difesa abbiamo qualche problema, ma non dobbiamo cercare alibi".