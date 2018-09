PARMA, D'AVERSA: "INGLESE NON CONVOCATO. CON L'EMPOLI UNO SCONTRO DIRETTO"

29/09/2018

Tegola in casa Parma. Roberto D'Aversa ha presentato la sfida contro l'Empoli con una brutta notizia per i crociati: "Inglese non sarà convocato". Al suo posto giocherà Ceravolo e Biabiany è pronto al rientro, almeno dalla panchina. L'allenatore abruzzese teme i toscani: "L'Empoli è una squadra che gioca molto bene a calcio, allenata da un mister molto preparato. Dovremo essere bravi e attenti per giocare una partita per noi molto importante perché è uno scontro diretto giocato in casa".