PARMA, D'AVERSA: "FUORI GERVINHO LA SQUADRA SI E' SPENTA"

01/09/2018

Roberto D'Aversa si complimenta per la prestazione con i suoi ragazzi, ma è rammaricato per la sconfitta contro la Juventus. "Il dispiacere c'è sempre, ma devo essere contento della prestazione, hanno dato tutto - ha detto ai microfoni di 'Dazn' l'allenatore del Parma -. La Juventus è una delle squadre più forti d'Europa, per cui c'è da essere orgogliosi. Stasera con più determinazione avremmo potuto fare risultato. Credo sia la strada giusta per raggiungere l'obiettivo".". Grande prova di Gervinho. "Mi sono anche preso un rischio nello schierarlo dall'inizio, perché è qui da poco - ha aggiunto -. E' stato un azzardo, ma ha fatto bene: la squadra senza di lui si è spenta, ma l'importante è che non si sia fatto male".