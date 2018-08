PARMA, D'AVERSA: "DOPO IL GOL SIAMO SPARITI"

26/08/2018

"Abbiamo iniziato bene, poi siamo calati. E dopo aver subito il gol siamo pure spariti". Lo ha detto il tecnico del Parma D'Aversa dopo la sconfitta contro la Spal. "Le occasioni nel finale sono state frutto più della forza d'urto che di costruzione della manovra. Questa Spal fa giocare male: ti aspetta dietro e riparte. Compatta. Noi dobbiamo avere una migliore tenuta mentale per poter reagire alla difficoltà. Che sono inevitabili in un campionato come questo".