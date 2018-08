PARMA, D'AVERSA: "CONTRO LA JUVE PARTITA DIFFICILE MA NULLA E' IMPOSSIBILE"

31/08/2018

"E' una partita difficile, è vero. Ma nella vita nulla è impossibile". Il tecnico del Parma D'Aversa carica la squadra alla vigilia della sfida contro la Juve. "Abbiamo preparato la partita in base alle caratteristiche della Juve. Lavorano bene tra le linee - ha proseguito - Dobbiamo fare di tutto, con tutte le armi, per portare a casa il risultato. Dobbiamo dare il 200 per cento e correre più del normale. La spinta del pubblico sarà fondamentale. In queste partite conta l'orgoglio, misurarci con delle realtà importanti. Nella vita nulla è impossibile ma sappiamo le difficoltà che ci sono".