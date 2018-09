PARMA, D'AVERSA: "COL CAGLIARI COME CON INTER E JUVE"

21/09/2018

Il Parma ospiterà il Cagliari sull'entusiasmo per la vittoria di San Siro. Ma mister Roberto D'Aversa avverte i suoi. "Si riparte con l'entusiasmo di aver fatto qualcosa di importante e con la consapevolezza di giocare domani una partita difficile. Il Cagliari è una buona squadra, dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime gare. Dobbiamo esser bravi a giocarcela come con Inter e Juventus indipendentemente dall'avversario che abbiamo di fronte", ha detto. Sulla formazione: "Il termine turnover non mi piace, questi ragazzi meriterebbero tutti di giocare. Io devo scegliere l'undici che può fare il massimo in questa partita, non penso alle prossime gare. La formazione si fa sull'obiettivo momentaneo, che adesso è il Cagliari, tenendo ovviamente conto delle variabili come la forma fisica. La partita di sabato o domenica rispecchia la settimana di lavoro: più giocatori di qualità hai a disposizione e meglio ti alleni durante la settimana. Al momento abbiamo difficoltà a centrocampo per gli infortuni, ma non mi piace creare alibi alla squadra. Dovremo dare il 100% per portare a casa il risultato".