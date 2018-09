PARMA, D'AVERSA AVVERTE L'INTER

14/09/2018

"Se scendiamo in campo con determinazione possiamo competere e ottenere risultati". Roberto D'Aversa avvisa l'Inter, prossimo avversario del Parma. "Sotto l'aspetto motivazionale per gare come queste l'allenatore fa ben poco, giochiamo contro una squadra costruita per competere con la Juventus, in uno degli stadi più belli d'Italia: a differenza della gara contro la Juventus non c'è il fattore campo a nostro favore, dobbiamo dunque essere bravi a stare in partita", ha aggiunto. "La formazione? Devo valutare alcune situazioni. Su Di Gaudio si è scritto che ha avuto problematiche fisiche, invece ha ricevuto un permesso per una situazione familiare", ha rivelato. "Le assenze dell'Inter? Se non c'è Icardi ci sarà un altro al suo posto, loro hanno grande potenziale in una rosa costruita per competere contro la Juventus, guai a pensare che si tratti di un impegno più semplice per una loro assenza - ha proseguito il tecnico dei ducali -. Sarà una gara difficile. Mi auguro di vedere la stessa personalità e determinazione viste contro la Juve".