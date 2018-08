PARMA, BRUNO ALVES: "CREDO ALLA SALVEZZA"

23/08/2018

"Sono venuto qui a Parma per una mia scelta precisa, sono molto felice: per me rappresenta una nuova sfida. E sono molto felice di giocare per una società, un tecnico e un direttore che mi hanno voluto qui. Nelle squadre in cui ho giocato ho spesso avuto la responsabilità di essere il capitano: per me è stato molto importante che gli altri compagni qui a Parma mi abbiano accettato per questo ruolo". Bruno Alves è stato uno dei primi acquisti del Parma Calcio dell'ultima finestra estiva del mercato. Oggi pomeriggio, il nuovo capitano dei Crociati si è presentato alla stampa a Collecchio. "Farò del mio meglio per onorare questa responsabilità, ma qui non è importante Bruno Alves, è importante la squadra, così come è importante l'obiettivo da centrare tutti insieme. Darò tutto per aiutare il Parma, una squadra molto importante con una grande storia", ha aggiunto. "Giocare contro Cristiano Ronaldo? Abbiamo un'altra partita molto importante alla quale pensare ora, contro la Spal, avremo tempo per parlare della gara che ci vedrà impegnati contro la Juventus. La salvezza? Certo, ci credo. Per quello che ho visto fino ad ora siamo una buona squadra", ha concluso Alves.