PARMA, BARILLA': "SERIE A CONQUISTATA SUL CAMPO, TESTA ALLA SALVEZZA"

02/10/2018

"L'obiettivo quest'anno è la salvezza e sappiamo tutti di dovere dare qualcosa di più sia sul piano della corsa che della compattezza". Intervenuto ai microfoni di TV Parma Antonino Barillà ha raccontato i temi della stagione ducale: "E' importante per me aver mantenuto uno zoccolo della squadra che ha conquistato la A perché ci si sente più gruppo, ci si vuole bene. Il processo che ha messo a rischio la Serie A in estate? In realtà noi giocatori siamo sempre stati, secondo me, piuttosto sereni, perché sapevamo che nulla di illecito era stato fatto e che la Serie A ce la eravamo guadagnata sul campo, meritandola".