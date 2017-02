Papu Gomez: "Auguri Baggio, un vero fenomeno"

18 febbraio 2017

Il Papu Gomez è il numero 10 del momento in Serie A e ha mandato un messaggio d'auguri a Roberto Baggio: "È stato un vero fenomeno, una leggenda del calcio e ho visto tanti suoi video. Mi ispiro a lui? Sì, anche se giochiamo in ruoli leggermente diversi". Il fantasista dell'Atalanta ha in mente un ricordo nitido del Divin Codino: "Avevo solo sei anni, ero a casa di mia nonna, ma ricordo benissimo quando ha sbagliato il rigore nella finale di Usa 94".