Pancaro a 4-4-2: "L'undici titolare della Lazio non è secondo a nessuno" L'ex terzino sicuro sul livello dei biancocelesti. E sull'Inter: "Candreva non è una sorpresa"

20 dicembre 2016

Pippo Pancaro, ex giocatore della Lazio, è intervenuto a 4-4-2 su SportMediaset.it per presentare la sfida che attende i biancocelesti a Milano contro l'Inter: "La Lazio, con l'undici titolare, non è seconda a nessuno - ha spiegato - ha tanti bravi giocatori e dei top player". Pancaro fa tre nomi: De Vrij, Biglia e Anderson. Anche l'Inter, però, può dormire sonni tranquilli: "Candreva sta dimostrando di poter ricoprire un ruolo da protagonista"



La sfida, sencondo Pancaro, sarà equilibrata: "La Lazio in questo momento ha più certezze, mentre l'Inter è ancora alla ricerca di quella continuità che una grande squadra deve avere - ha proseguito - la Lazio ha dimostrato nella prima parte del campionato di aver trovato continuità e certezze che in questo momento la preferiscono all'Inter, però non penso che in una partita del genere ci siano favorite, sarà una parita aperta".







LA SFIDA IN PANCHINA Pancaro si è anche concentrato su Pioli e Inzaghi: "I due allenatori stanno facendo bene, Pioli ha grande esperienza e Simone Inzaghi sta stupendo tutti: ha fatto grandissimo lavoro, la Lazio gioca bene ed è terza in classifica". Per l'ex biancoceleste Inzaghi ha il merito di aver riportato entusiasmo a un ambiente, quello laziale, che solo durante la scorsa estate era depresso: "Ha riportato tifosi allo stadio e oggi, nel mondo Lazio, si respira nuovamente una nuova bella aria". Il merito di Pioli per Pancaro, invece, è quello di essere convinto di poter portare la squadra in Champions e di cercare di trasmettere questo messaggio alla squadra.



IL MERCATO "La Lazio, come organico, è costruita molto bene, per migliorare servono alternative ai tre davanti - ha spiegato Pancaro, concentrandosi sul mercato - dietro ha alternative, in mezzo al campo ha buone alternative, magari davanti bisongerebbe prendere qualche giocatore che, in assenza di Keita, Immobile e Andreson, sia sullo stesso livello". Per l'Inter, invece, Pancaro ha sottolineato come i nerazzurri abbiamo bisogno di intervenire per rinforzarsi sugli esterni in difesa.



