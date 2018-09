PALLONE D'ORO: IL 3/12 LA CERIMONIA DI CONSEGNA, DUE NOVITA'

24/09/2018

Il 63° Pallone d'Oro sarà assegnato lunedì 3 dicembre a Parigi. Due le novità di quest'anno: un Pallone d'Oro femminile e il Kopa Trophy per il miglior giocatore Under 21. Lo ha annunciato France Football, organizzatore del premio. La miglior giocatrice dell'anno sarà eletta in base ai voti dei giornalisti, come per gli uomini. Il vincitore del Trofeo Kopa sarà invece designato dai 33 vincitori del Pallone d'Oro ancora in vita "tra cui Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinedine Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo", prosegue nel comunicato France Football.