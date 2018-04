Pallone d'Oro, da Pogba a Ibrahimovic fino a Iniesta e Higuain: quante assenze pesanti!

9 ottobre 2017

Trenta nominati, un favorito assoluto (Cristiano Ronaldo), un rivale su tutti (Messi), il terzo incomodo (Neymar), uno stuolo di fuoriclasse a contorno, due italiani (Buffon e Bonucci), e qualche sorpresa. Ma fuori dalla lista stilata da France Football dei finalisti che si contenderanno il Pallone d'Oro ci sono nomi altrettanto eccellenti. Esclusioni pesanti, senza dubbio. Tra queste quella di Paul Pogba, ad esempio, protagonista con il Manchester Utd nella vittoria dell'Europa League. E per restare sempre in orbita United, manca pure il nome di Ibrahimovic. Se restiamo sempre a Manchester, spostandoci sulla sponda City, colpisce anche la latitanza di Aguero mentre scendendo in Germania stupisce come nei trenata non trovino collocazione Muller e Neuer.



Se l'assenza dei due giocatori del Bayern salta facilmente all'occhio, ancor più evidente è quella dei due blaugrana Piqué e Iniesta, così come quella del madridista Bale. Non passano inosservate neppure le esclusioni di Alexis Sanchez, Di Maria, Dani Alves e Marcelo, ad esempio, così come quella di Verratti. Infine, ultima ma non certo per importanza e peso, spicca la mancata presenza di Higuain dopo un'annata in cui con la Juve ha messo in bacheca scudetto e Coppa Italia.