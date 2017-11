Pallone d'oro 2017 a Messi: spoiler o fake?

13 novembre 2017

Il grande favorito per il Pallone d'oro 2017 è indubbiamente Cristiano Ronaldo , che è reduce da una super stagione nella quale ha conquistato da protagonista la Liga e la Champions League (la seconda consecutiva). Su Twitter, però, da qualche ora circola una foto che testimonierebbe il clamoroso colpo di scena: il vincitore sarebbe infatti Leo Messi . Nell'immagine si vede infatti il volto della Pulce sulla copertina celebrativa di France Football, ma si tratta di uno spoiler o di un fake?

Ogni indizio lascia pensare che sia Cristiano Ronaldo il vincitore del Pallone d'oro 2017. Un riconoscimento che permetterebbe al portoghese di salire a quota cinque, esattamente come il rivale argentino. Questa foto però racconta esattamente il contrario, ovvero che a trionfare sarebbe Leo Messi che così salirebbe a sei palloni d'oro vinti in carriera, anche se i dubbi sono molti e potrebbe dunque trattarsi di uno dei tanti fake. Per conoscere la verità bisognerà attendere il prossimo dicembre.