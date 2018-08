PALERMO, ZAMPARINI: "NON SIAMO PRONTI, SONO PREOCCUPATO"

22/08/2018

"Sono un po' preoccupato perché quando c'è una campagna di mercato con uscite ed entrate c'è sempre disorientamento. Ci siamo ritrovati alla fine del mercato con una squadra non preventivata, magari più forte, però dovranno trovare l'affiatamento insieme. Non penso che siano già pronti per Salerno. Abbiamo ancora Nestorovski, Trajkovski e diversi giocatori. Abbiamo una buona difesa, mi aspetto una buona partita ma il Palermo non è rodato come lo scorso anno. E' la stessa squadra dello scorso anno, dovrebbero sapere giocare a memoria". Queste le parole del patron del Palermo Maurizio Zamparini che, intervenuto ai microfoni del sito rosanero, ha detto la sua sulla polemica ripescaggi in B: "Tutta la Serie B scenderà in campo sabato, il resto è stata solo una presa di posizione dei sindacati dei calciatori che difendono calciatori e non gli interessi del calcio. L'interesse del calcio è che la B sia a 19-20 ed in futuro, magari, a 18".