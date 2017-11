PALERMO: REVOCATA CONVOCAZIONE NESTOROVSKI IN NAZIONALE

4 novembre 2017

Revocata dalla Macedonia la convocazione in Nazionale di Ilija Nestorovski. Il capitano rosanero, inizialmente convocato per il test amichevole contro la Norvegia, resterà a disposizione di mister Tedino in vista della partita contro la Cremonese del 12 novembre. "La società rosanero - dice in una nota il Palermo - rivolge un sentito ringraziamento alla Federcalcio macedone per aver accolto la cortese richiesta dimostrando grande rispetto e profonda sensibilità, valori fondamentali che stanno alla base di ogni proficua cooperazione". "Ringrazio ufficialmente il presidente della Federcalcio Macedone Gjorgjioski - ha detto Maurizio Zamparini, proprietario del Palermo - e lo ringrazierò anche privatamente. Questo e' il mondo del calcio, che dovrebbe essere collaborazione e buonsenso".