PALERMO, PRESIDENTE: "PRESENTEREMO RICORSO"

16/06/2018

I palloni lanciati in campo da alcuni giocatori del Frosinone e l'invasione di campo nel finale prima del triplice fischio non sono andati giù al Palermo. Il presidente del club rosanero ha annunciato infatti che la società presenterà ricorso alle autorità competenti in relazione a quello che è accaduto nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. "Abbiamo preparato la riserva verso l'omologa del risultato. Poi successivamente presenteremo ricorso - ha spiegato Giovanni Giammarva -. I motivi verranno esposti nelle sedi opportune più avanti". "Longo ha poi parlato di un argomento che non avrebbe dovuto trattare relativsmente ai conti del Palermo - ha aggiunto - Sto valutando se adire le vie legali contro il tecnico del Frosinone".