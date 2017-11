PALERMO, NOMINATO NUOVO CDA

31 ottobre 2017

L'assemblea del Palermo "ha deliberato oltre all'approvazione del bilancio la nomina del nuovo Cda per la scadenza del vecchio". Lo comunica il club rosanero in una nota. "Accanto ai vecchi consiglieri, Maurizio Zamparini e Laura Giordani, è stato nominato il palermitano Giovanni Giammarva. Nella prossima riunione - viene spiegato - il Cda provvederà a stabilire al suo interno le deleghe di competenza e la presidenza". La societa' ringrazia Giammarva "per il lavoro importante che svolgerà date le sue specifiche competenze nel campo amministrativo societario comprovate da un'alta professionalità acquisita in anni di lavoro".