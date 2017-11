Palermo: "buco" da 70 mln, chiesto il fallimento

18 novembre 2017

E ora tocca a Maurizio Zamparini, alla guida del club dal 21 luglio 2001: una vita. Una vita ricca di grandi imprese e di grandi nomi, citiamo solo Cavani e Dybala per esemplificare. E, ultimamente, di problemi tecnici ed economici che hanno condotto il club in Serie B e Zamparini alla scelta di decadere dalla carica di presidente: il 6 marzo scorso aveva trovato in Paul Baccaglini il partner e il nuovo presidente, ma tutto è finito a luglio. Il 10 novembre, ovvero solo 8 giorni fa, alla presidenza è stato eletto il commercialista Giovanni Giammarva.

Per la storia del club, lunga 117 anni, c'era già stato un momento buio quando l'8 settembre 1986 il Palermo venne radiato dalla Figc e il 18 settembre fu dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo per gli ingenti debiti accumulati. Il 7 gennaio 1987 venne costituita la nuova Unione Sportiva Palermo che ripartì dalla allora Serie C2.