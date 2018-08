OWEN SI CONFESSA: "ODIAVO IL CALCIO, NON VEDEVO L'ORA DI RITIRARMI"

27/08/2018

Michael Owen si è confessato in una lunga intervista a BT Sports rivelando tutti i suoi problemi dopo i tanti infortuni all’adduttore: “Quando mi sono fatto male per la prima volta agli adduttori, sono finito. Per i restanti sei o sette anni ho odiato il calcio. Non vedevo l’ora di ritirarmi, perchè quello che andava in campo non ero io. E la cosa peggiore è che poi sono entrato in uno stato d’animo in cui non mi mettevo neanche nella posizione di scattare. E quindi mi nascondevo, mi mettevo in zone del campo dove non sarei neanche dovuto essere“.