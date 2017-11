Operazione-Svezia e il disastro di Belfast 1958. Ricordiamolo

6 novembre 2017

"Il disastro di Belfast", 15 gennaio 1958. L'etichetta e una data: da ricordare, perché non si ripeta, a Stoccolma. E' il peggior esito mondiale del calcio italiano, fuori dalla fase finale che si sarebbe giocata in Svezia e avrebbe vinto il Brasile di Pelé. L'unica volta che è accaduto per demeriti sportivi e avvicinandosi il brivido dei play off proprio contro la Svezia (un caso...) prepariamoci. Al meglio.



Verso Russia 2018 il pensiero peggiore è vecchio di 60 anni e 10 mesi. All'epoca non esisteva l'appendice del ripescaggio: Mondiali a sedici squadre, Gironi eliminatori europei a tre, e senza scampo. L'Italia era col Portogallo e l'Irlanda del Nord, Girone europeo numero 8. Dopo tre gare, 2 vittorie e 1 sconfitta prima del match decisivo a Belfast. Noi 4 punti, gli irlandesi a 3, il Portogallo già fuorigioco.

Quella era l'ultima partita del girone, dentro o fuori. Sarebbe bastato il pareggio, ma su quel campo fradicio di acqua e fango finì malamente: doppio vantaggio irlandese, il gol della vana speranza dell'1-2, risultato finale. Addio Mondiali. Imputato unico, l'allora commissario tecnico Alfredo Foni, 47enne tecnico di valore (2 scudetti con l'Inter nel 1953 e '54). Co-imputato, il presidente della Federcalcio, Ottorino Barassi. Quasi immediato il siluramento al vertice federale, con la Figc commissariata. Poco più in là quello del ct. La storia del calcio, si sa, ha pochi sprazzi di fantasia. Dopo il disastro di Brasile 2014, via il ct Prandelli e il presidente Abete. Oggi non è lecito fare ipotesi in nero.



Come stava il calcio italiano nel 1958? Non bene, evidente. Il dopoguerra, la ricostruzione, calcisticamente la tragedia di Superga (1949) che aveva spezzato la vita del Grande Torino e dei migliori talenti del nostro calcio, la corsa ad accaparrarsi gli oriundi dai pieni buoni per risalire, perdendo di vista i giovani di casa e fidandosi troppo di stranieri diventati italiani e con spiccioli di talento da offrire, un movimento che stava cercando -a fatica- la strada maestra e che avrebbe sofferto assai anche dopo, con le fulminee e amare avventure mondiali in Cile (1962) e in Inghilterra (1966) con un altro disastro: coreano.

Non andare ai Mondiali 1958 non fu comunque l'apocalisse. Al ritorno a Linate, nemmeno un tifoso a lanciare pomodori a dirigenti, calciatori e ct, non era il caso. C'erano altri tormenti fra gli italiani. Senza fare confronti con l'ansia calcistica di questi giorni visto che l'apocalisse (sportiva, intendiamoci) oggi fa paura davvero. Per questo va evitata. La eviteremo.