OLANDA, NOURI FUORI DAL COMA

21/08/2018

Buone notizie dall'Olanda per quanto riguarda la saluta del giovane calciatore dell'Ajax, Ajax Abdelhak Nouri, vittima di un arresto cardiaco in campo 13 mesi fa. Secondo quanto rivelato dai genitori del ragazzo al sito NL Times, il 21enne Nouri è in fase di miglioramento sotto l'asletto neurologico da ormai qualche mese. Attualmente è in una casa di cura, seguito assiduamente dai suoi familiari. La sua situazione è ora stabile e sta migliorando. "Quando siamo con lui si vede che sta meglio, ci riconosce ed è più sereno", ha dichiarato il fratello del calciatore olandese.