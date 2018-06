OLANDA, IL CT KOEMAN: "L'ITALIA HA UNA ROSA DA MONDIALE"

3 giugno 2018

"Ci sono molti volti nuovi, molti giovani nell'Italia, ma è una rosa da Mondiale. Sono rimasto sorpreso da come hanno affrontato la Francia, si è vista una certa differenza ma la Francia è una squadra top. Ci sono comunque tutti gli ingredienti per vedere una partita divertente, non sarà calcio d'estate. E noi abbiamo le nostre chance di vittoria". Ronald Koeman, ct dell'Olanda, è pronto a sfidare gli azzurri in un'amichevole che metterà di fronte due delle grandi escluse dal prossimo Mondiale. A differenza di Mancini, pero', Koeman non ha voluto dare indicazioni sulla formazione, limitandosi a confermare le sole presenze nell'undici titolare di Cilessen e dell'atalantino Marteen De Roon, al suo fianco in conferenza stampa. "Siamo a fine stagione, alcuni ragazzi non vedono l'ora di andare in vacanza, altri risentono delle fatiche in Slovacchia ma mandero' in campo una formazione all'altezza di una partita che mi aspetto difficile. E' complicato dare spazio a tutti e 25 giocatori in due partite ma ci penserò, qualcuno potrebbe entrare a partita in corso come Elia".