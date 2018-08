OLANDA: CONVOCATI 5 "ITALIANI", ULTIMA PARTITA PER SNEIJDER

22/08/2018

Sono 34 i giocatori inseriti dal ct dell'Olanda Ronald Koeman nell'elenco dei preconvocati per l'amichevole con il Perù, in programma il 6 settembre ad Amsterdam e la sfida di Nations League con la Francia a Parigi, il 9 settembre. Presenti cinque 'italiani' (Stefan de Vrij, Marten de Roon, Kevin Strootman, Hans Hateboer e Justin Kluivert) e Wesley Sneijder, all'ultima apparizione con gli Orange: l'ex interista darà addio alla nazionale in occasione dell'incontro con il Perù.