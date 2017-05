Nuovo format dei rigori, la prima volta: Norvegia ko con la Germania

12 maggio 2017

Eccola, la prima volta dei rigori calciati seguendo lo schema del tie-break . La sperimentazione dell'Uefa ha visto la prima storica esecuzione dei penalty calciati seguendo l'ordine ABBA e non con il consueto ABAB. È successo nella semifinale degli Europei femminili Under 17 tra Norvegia e Germania . E l'esito è stato incredibile, con le tedesche che hanno vinto - volando in finale - nonostante i tre errori consecutivi iniziali.

La storia è stata fatta a Pribrami, in Repubblica Ceca, sede degli Europei Under 17 femminili. L'esito di Norvegia-Germania, finita 1-1, ai rigori è stato clamoroso e farà discutere, perché per la prima volta i rigori non si sono calciati con il consueto schema alternato, ma con quello che ricalca i servizi nei tie-break tennistici. La nazionale tedesca ha incredibilmente vinto nonostante abbia fallito i primi tre tiri. Ecco come è andata:



- rigore GERMANIA: parato

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore NORVEGIA: gol

- rigore GERMANIA: parato

- rigore GERMANIA: palo

- rigore NORVEGIA: gol

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore GERMANIA: gol

- rigore GERMANIA: gol

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore NORVEGIA: parato

- rigore GERMANIA: gol