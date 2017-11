NIZZA: FAVRE "PERDERE COSI' FA MALE"

2 novembre 2017

"Si poteva pareggiare: a tre minuti dalla fine non si possono perdere quei palloni, dovevamo prendere questo pareggio e mi dispiace perché stavamo bene. Ora non dobbiamo pensare a questa sconfitta, ma pensare al gioco e alla prossima gara con lo Zulte. Questa sconfitta fa male perche' abbiamo difeso e attaccato bene". Lo ha detto l'allenatore del Nizza Lucien Favre dopo la sconfitta con la Lazio in Europa League.