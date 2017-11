NIZZA, FAVRE: "BALOTELLI IN NAZIONALE? STA GIOCANDO BENE"

1 novembre 2017

Lucien Favre, tecnico del Nizza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Lazio: "È una partita importante come tutte quelle in Europa: dovremo giocare al massimo. Campionato? Adesso ci dobbiamo concentrare solo su questa partita, solo dopo penseremo al campionato: abbiamo già 6 punti, siamo fiduciosi per il passaggio del turno. La Lazio è un'ottima squadra, ci aspetta una partita difficile. I giocatori sono delusi per il momento anche se non si abbattono. Con il lavoro cresce anche la fiducia, solo così si possono ottenere i risultati. Dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo pensare solo a concentrarci sul nostro gioco. Balotelli in Nazionale? Non so se sarà convocato dal ct Ventura, io non c'entro nulla. A me interessa solo che giochi bene, questo è sotto gli occhi di tutti".