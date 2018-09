Nizza, "Balotelli pesava 100 kg a metà luglio"

11/09/2018

Lo scorso 17 luglio una breve nota del Nizza informava del ritorno agli allenamenti di Mario Balotelli, fin lì esonerato dal ritiro con la squadra (al lavoro da inizio luglio) perché impegnato in possibili trattative di calciomercato, soprattutto col Marsiglia. Ciò che quel comunicato non menzionava era il peso dell'attaccante azzurro: secondo l'Equipe, si era presentato in sovrappeso tanto che la bilancia segnava 100 kg.