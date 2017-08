Nizza, Balo e Sneijder niente Napoli il 16 agosto

10 agosto 2017

Mario Balotelli e Wesley Sneijder salteranno l'andata dei playoff di Champions League contro il Napoli in programma il 16 agosto al San Paolo. Balotelli si è infortunato alla coscia nella gara di andata del preliminare con l'Ajax e si sta allenando a parte. "Salterà il Troyes in questo fine settimana e probabilmente anche il Napoli. - ha detto il tecnico Favre - Ha bisogno di una mini-preparazione per rientrare".

Sneijder è invece fermo da tempo e non ha svolto alcuna preparazione se non quella con il suo personal trainer. Si è tenuto in forma, ma avrà bisogno di almeno 2-3 settimane per poter giocare una partita intera" il commento di Favre.



Peccato. Ci si era buttati sull'effetto-Nizza con Balo e l'ultimo arrivato Sneijder, ci si era anche chiesti quale fosse -a quel punto- l'entità del pericolo per il Napoli coi due ex interisti avversari, fra suggestoini e realtà tecnica. Ora, la sentenza da casa-Nizza spegne quei fuochi, fermo restando il massimo rispetto per il club francese e il livello di guardia (alto) che Sarri e il Napoli si sono imposti. A prescindere.