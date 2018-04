Niente Mondiali per gli Stati Uniti d'America

11 ottobre 2017

Notte di delusione per gli Stati Uniti d'America che, con la sconfitta 2-1 contro Trinidad e Tobago, non hanno ottenuto la qualificazione per Russia 2018 e guarderanno i Mondiali in tv. Festa grande, invece, per Panama che per la prima volta nella storia parteciperà alla fase finale. Costa Rica battuta 2-1 grazie a Roman Torres (88') che è già diventato un eroe. L'Honduras giocherà lo spareggio con l'Australia.