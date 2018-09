NICOLA: "BALOTELLI? MANCINI LO CONOSCE, SERVE CONTINUITÀ"

10/09/2018

Prosegue la polemica intorno alla prestazione opaca di Mario Balotelli contro la Polonia. Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport Davide Nicola, ex tecnico del Crotone, ha difeso Supermario: "Mi auguro di tornare presto. In questi mesi mi sono confrontato con altri allenatori per migliorare ulteriormente e regalare emozioni ai tifosi. Balotelli non era pronto per giocare? Ho visto una squadra giovane che, a parte di un paio di interpreti sul quale possiamo sempre contare come Chiellini e Bonucci, deve crescere e fare esperienza. E' un passaggio generazionale che sta avvenendo anche in altri paesi. Penso che nessuno conosce Balotelli meglio di Mancini. Ha bisogno di una certa continuità perché rappresenta l'Italia e il ct sa benissimo se può fare a caso della Nazionale oppure no. Io ct? Fa piacere che qualcuno possa pensare che abbia queste doti. Per me al momento è prioritario l'allenamento quotidiano, fa parte del mio percorso professionale".