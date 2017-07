Neymar, "Written in the stars" sulle Nike Mercurial Vapor

26 luglio 2017

“Sono cresciuto indossando fin da piccolo le Mercurial, perciò è un sogno per me avere la mia storia scritta su queste scarpe," dice Neymar Jr. "Significa molto e non parla solo di me, ma anche della mia famiglia e dei momenti che ho condiviso con grandi compagni di squadra sul campo."



“Crescendo in Brasile, il calcio è tutto,” dice Neymar Jr. “Sono molto orgoglioso del mio Paese e spero che anche loro lo siano di me.”



La bandiera del Brasile ha ispirato la palette di colori della scarpa. Anche due dei molti riconoscimenti ottenuti da Neymar con la Nazionale sono riportati. Il primo, il suo goal di debutto nel Brasile contro gli Stati Uniti il 10 agosto 2010, quando aveva solo 18 anni. E il secondo, il trionfo dell’estate scorsa alle Olimpiadi, sottolineato da un riferimento allo stadio Maracana. Sulla scarpa appaiono anche le cinque stelle del Brasile, proprio come vengono raffigurate sulle divise della nazionale.



Ci sono inoltre riferimenti alla famiglia di Neymar Jr come le date di nascita dei parenti a lui cari. Sulla scarpa vengono anche ricordati diversi goal segnati per la sua squadra da Neymar, a partire da quel suo primo goal con il Barcellona segnato il 24 settembre 2010. La scarpa riporta anche il suo primo goal contro il Real Madrid il 26 ottobre 2013 e quello della finale 2015 della Champions League.



La Mercurial Vapor “Written in the Stars” di Neymar Jr. sarà lanciata il 28 luglio presso Nike Miami e sarà disponibile a partire dal 29 luglio su nike.com.