Neymar sarà cittadino spagnolo. Perché dovrebbe scegliere Parigi

24 luglio 2017

Neymar diventerà cittadino spagnolo un anno e mezzo dopo l'avvio della pratica. Secondo il 'Mundo Deportivo', il fuoriclasse del Barcellona presterà giuramento sulla Costituzione il prossimo settembre. Il trattato tra i governi di Spagna e Brasile prevede che un cittadino che risiede in Spagna da due anni e mezzo possa richiedere la doppia cittadinanza.

Il brasiliano è arrivato a Barcellona nell'estate del 2013. Una volta completato l'iter, Neymar libererà in squadra un posto da extracomunitario. Probabilmente, scrive il giornale, per il difensore colombiano del Palmeiras Yerry Mina, che firmerà per i blaugrana il prossimo gennaio.



E questa è (dovrebbe essere) una notizia che chiude formalmente il capitolo-mercato col Psg? Così com'è, il senso è questo. Ma oltre la notizia c'è la ferma volontà dei parigini di fare di tutto per convincere Neymar (222 milioni di clausola, 30 a stagione per 5 anni a lui) a lasciare il Barcellona. Mentre in casa blaugrana si moltiplicano le pubbliche dichiarazioni su "Neymar non se ne andrà". Poi il "Mundo Deportivo", fino a prova contraria, è un quotidiano molto vicino al Barcellona: e quel "giuramento" a settembre è sì una notizia e soprattutto una grande speranza.