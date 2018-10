NEYMAR: "NON SONO ANCORA AL 100%"

02/10/2018

"Non sono al 100%, nessuno è al 100%. E' l'inizio della stagione e abbiamo giocato solo poche partite". Così l'attaccante del Paris Saint-Germain Neymar nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Stella Rossa. "Sto cercando ogni gioco come migliorare me stesso sia fisicamente che tecnicamente. L'infortunio e la Coppa del Mondo sono ormai il passato", ha aggiunto il brasiliano ammettendo però che l'infortunio dello scorso marzo lo ha reso "molto triste" e che l'eliminazione dai quarti di finale della Coppa del Mondo ha generato una "grande frustrazione".