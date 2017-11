NEYMAR: "NESSUN PROBLEMA CON CAVANI O EMERY"

10 novembre 2017

"Si scrivono molte cose su di me, ma i miei primi mesi a Parigi stanno andando molto bene. Sono molto felice a Parigi e motivato a vincere e aiutare il club". Neymar rompe il silenzio e al termine del match amichevole vinto dal Brasile contro il Giappone mette a tacere le voci legate ai presunti malumori al Psg. "Do tutto sul campo, non ho nessun problema con Cavani o con l'allenatore - ha aggiunto il brasiliano in conferenza stampa - A Parigi come nella Seleçao sono un giocatore come gli altri. Sono contento, non sono venuto a Parigi per creare problemi o tensioni con nessuno".