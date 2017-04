Neymar, 3 turni di stop nella Liga: salta la sfida col Real

11 aprile 2017

Squalifica severa quella inflitta a O'Ney, alla prima espulsione in maglia blaugrana, resa più pesante dagli applausi ironici rivolti alla quaterna arbitrale al momento di rientrare negli spogliatoi dopo essere stato espulso al 20' del secondo tempo per doppia ammonizione: il primo giallo preso per essersi allacciato le scarpe, ostacolando una punizione del Malaga, il secondo per un brutto fallo. Il Barcellona presenterà ricorso, ma vederlo in campo nel Clasico è praticamente impossibile.



La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha deciso anche di multare sia il Barcellona che lo stesso Neymar, rispettivamente di 700 e 600 euro.