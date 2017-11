NETO: "NON ERO FELICE ALLA JUVE"

16 novembre 2017

Dopo due anni come vice-Buffon, Neto ha scelto di cambiare aria e andare al Valencia per giocare con continuità. Il numero 1 brasiliano, ai microfoni di Fox Sports, si toglie qualche sassolino. "Ho fatto due anni alla Juventus in cui non ero contento. Non ho sentito la fiducia e quello che facevo non era importante - ha spiegato - Ho perso la voglia perché vedi che quello che fai non è importante. Alla Juve era così. E allora per questo ho deciso di andare in un posto in cui mi davano almeno la possibilità. Alla Juventus sono rimasto 2 anni ad aspettare cose che non sono successe. Non pensavo di scavalcare Buffon ma pensavo a lavorare e fare il meglio dentro al campo e cercare di dimostrare che ero a disposizione e all'altezza di poter giocare titolare. Alla Juventus non era possibile la concorrenza e quindi non ero contento".