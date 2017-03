Nell'Europa delle big domina la Spagna e l'Italia arranca: solo la Juve resta in corsa

17 marzo 2017

Resta solo la Juve. Solo un'italiana tra le 16 squadre arrivate ai quarti di Champions ed Europa League, con quest'ultima competizione che si dimostra ancora una volta maledetta per le nostre formazioni. Fuori anche la Roma, a livello continentale sprofondiamo al fianco di Turchia e Olanda, ancora molto - troppo - distanti dalla Spagna, staccati dall Germania e superati anche dalla Francia.



In Champions, si diceva, c'è la Juve a rappresentare i colori azzurri: uno a tre il rapporto con i "cugini" spagnoli rappresentati invece da Atletico Madrid, Barcellona e Real. Calcio più ricco e vincente, si sa, al momento inavvicinabile dal nostro sistema nel suo complesso, con l'eccezione dunque dei bianconeri. Che, appunto, un'eccezione sono. Avanti anche la Germania che in Champions si difende con Bayern e Dortmund, numericamente ce la giochiamo con l'Inghilterra (Leicester) e la Francia (Monaco).



Desolante il quadro in Europa League: debacle dopo debacle questa coppa sta diventando lo specchio sempre più fedele di un movimento che a livello generale fatica tremendamente a rialzarsi. Zero al quoto per i nostri colori: anche la seconda forza del nostro campionato ha finito anzitempo il suo cammino continentale con l'inutile vittoria dell'Olimpico. La Roma paga la sconfitta dell'andata e saluta l'Europa. Saluta chi lì è invece rimasto: Anderlecht e Genk per il Belgio, Ajax per l'Olanda, Besiktas per la Turchia, Celta per la Spagna, Lione per la Francia, Schalke per la Germania e Manchester United per l'Inghilterra.



Fatti due conti, la somma parla chiaro: in Europa continua a dominare la Spagna (4 squadre su 16), poi viane la Germania a quota 3, Francia, Inghilterra e Belgio a 2 e infine Turchia, Olanda e Italia a uno. Questa la fotografia del momento. Decisamente non un granché.