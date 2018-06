Nedved: "Juve, è difficile chiederti di più. Grande merito è di Allegri"

28 maggio 2018

A margine della "Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018", Pavel Nedved ha fatto il punto sulla stagione della Juve. "A me non piace tornare troppo indietro, anche se devo dire che è difficile chiedere qualcosina in più negli ultimi quattro anni - ha detto il videpresidente bianconero -. La Juve ha vinto quattro double e credo che questo verrà apprezzato più avanti, non in questo momento, perché è una cosa molto difficile da fare".

"Bisogna vedere più avanti, ma complimenti all'allenatore e alla squadra, hanno fatto molto bene - ha aggiunto Nedved. In questa stagione diciamo che la Juve c'è stata sempre; da quel che vedevo, ogni tanto aveva la testa più per la Champions".



Merito anche ad Allegri dunque: "Diciamo che Allegri ha costruito tutto questo, in quattro anni è stato molto bravo. Bisogna fargli i complimenti. Ora bisogna andare avanti e non guardare a quello che si è fatto". Su Carlo Ancelotti, chiamato a guidare il Napoli: "Sarà un campionato almeno difficile come quest'anno, perché hanno preso un grandissimo allenatore, che ha vinto ovunque è andato, perciò sicuramente ci proverà anche a Napoli. Noi dobbiamo essere pronti". Su Dybala: "E' un giocatore molto importante, un giocatore sotto contratto con la Juventus, siamo contenti di come sta facendo e lui può ancora migliorare tantissimo, perciò il futuro è suo".