Nazionale, Ventura prova la nuova Italia: quante novità con l'Olanda

26 marzo 2017

Prende forma l' Italia di Ventura che martedì ad Amsterdam sfiderà l' Olanda in amichevole. Sarà una gara importante per vedere all'opera molti giovani a cominciare da Donnarumma che si prenderà la porta di Buffon. Prove di 3-5-2 per il ct con Astori in vantaggio su Bonucci e l'inserimento di Darmian e Zappacosta in difesa, mentre in attacco è stato provato Eder al fianco di Immobile. Ma scalpitano anche Romagnoli e Rugani.

Proprio i due difensori hanno parlato in conferenza: "Quella con l'Olanda è una partita importante, per dare continuità al lavoro finora fatto e per aiutarci a crescere e migliorare" hanno detto i due centrali, incalzati sui paragoni con Nesta e Cannavaro: "I veterani sono un esempio cui guardiamo per diventare sempre più bravi, ma siamo Alessio e Daniele". Entrambi disposti a giocare l'Europeo con l'Under 21 a giugno ("decideranno i due ct ma se dovremo andarci sarà un piacere") anche se il milanista guarda già alla decisiva sfida alla Spagna del prossimo settembre: "Se dovrà essere anticipato il campionato a metà agosto ben venga, ogni sacrificio va bene per certi obiettivi" ha detto. Rugani, invece, si lancia nei confronti: "Più facile che l'Italia batta la Spagna o la Juve il Barcellona? Sono partite difficili dall'esito incerto. Di sicuro proveremo a vincere entrambe". Di certo, spiaga il bianconero, se questa Italia fosse un club potrebbe tranquillamente lottare per vincere lo scudetto".



Di certo questa Italia ha talento, come non se ne vedeva da tempo e finalmente si vede il ricambio generazionale con tanti "senatori" ancora in gruppo pronti a guidare i più giovani alla conquista dell'azzurro e non solo. A cominciare da "mister mille presenze", quel leggendario Buffon che ha già trovato l'erede in Donnarumma: "Buffon ha fatto la storia del calcio, l'augurio a Gigio è ripetere la sua carriera e ci può riuscire. Credo che al di là delle sue immense qualità sia stato il carisma a permettere a Buffon di fare la differenza. Ovvio che ancora Donnarumma non ce l'abbia però il tempo è tutto dalla sua parte" ha detto il compagno di club Romagnoli.



Oltre a Gigio tra i pali, ad Amsterdam sono previste molte novità rispetto alla sfida all'Albania: gli interisti D'Ambrosio e Gagliardini sperano nell'esordio (più facile per il terzino che può essere schierato sia in difesa sia a centrocampo mentre il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina). Stesso discorso per l'atalantino Spinazzola che può avere una chance in caso di 3-4-3. Ventura può essere comunque felice di avere l'imbarazzo della scelta in fatto di moduli e uomini. per la prima volta dopo molto tempo, l'Italia sembra avere tante soluzioni e tutte di qualità. Con il giusto mix e il giusto avvicendarsi di "giovani" e "vecchi".