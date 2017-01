Nazionale, Ventura: "Gagliardini, Chiesa e altri, abbiamo un futuro importante"

17 gennaio 2017

La nazionale italiana di calcio ha un grande futuro, ne è convinto il ct Gian Piero Ventura : "Non c'è dubbio che in giro ci siano molti giovani più bravi di quanti si possa immaginare. Ce ne sono tanti che vanno messi in condizione di potersi mettere in mostra - ha continuato il ct, parlando del prossimo stage a Coverciano -. Gagliardini ? Oggi tutti scoprono le sue qualità. Chiesa se continuerà così è giusto che sia con noi. Come Berardi e altri".

Il calcio italiano sta riscoprendo dei talenti fatti in casa e Ventura, come chiesto anche dai suoi predecessori, ha convinto dirigenti e allenatori della necessità degli stage a Coverciano per avvicinare i ragazzi al mondo azzurro: "Li ringrazio per aver capito il mio percorso, non sono più solo. Credo che ci siano molti ragazzi di talento che vanno messi in condizione di poter dimostrare di diventare lo zoccolo duro della Nazionale in futuro". Dal 20 al 22 febbraio ci sarà il prossimo raduno, con un figlio d'arte d'eccezione, Chiesa: "L'ho visionato più volte ed è una piacevole sorpresa. Se continuerà così è giusto che sia con noi".



Con lui anche Gagliardini: "Quando lo convocai ci fu molta perplessità, oggi che l'ha preso l'Inter tutti si accorgono del suo valore e scoprono che può diventare un giocatore straordinario, come pure gli altri". Tra questi potrebbe essere arrivato il momento di Berardi: "L'avrei già chiamato se non si fosse infortunato, perché stiamo cambiando il modo di stare in campo. Servono esterni e i giocatori come lui ben vengano. Aspetto anche Verdi. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un futuro importante". Ma senza dimenticare il passato: "Sarebbe ridicolo accantonare la difesa della Juve perché i Bonucci e i Barzagli saranno ancora dei punti fermi".



Chiusura sul campionato: "La Juve resta la favorita per rosa e qualità, ma non ho mai creduto a una fuga. Roma e Napoli fanno bene ad avere ambizioni. Con un torneo più competitivo ne trarrà beneficio la nazionale".