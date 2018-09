NAZIONALE, ULIVIERI: "MANCINI HA RAGIONE, POCHI ITALIANI IN CAMPO IN SERIE A"

12/09/2018

Continua a tenere banco il dibattito sugli italiani in campo in Serie A e Roberto Mancini ha un nuovo alleato. Si tratta del presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri: "Sono pochi, è vero. Mancini ha proprio colto nel segno. Ci vuole più coraggio, magari non tanto da parte dei grandi club, ma delle piccole squadre. Comunque, si sta facendo qualcosa", ha detto l'ex tecnico del Bologna.