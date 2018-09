Nazionale, Pirlo: "Gli allenatori italiani hanno poco coraggio"

05/09/2018

In Italia tiene sempre banco la questione legata ai giovani italiani che trovano poco spazio in serie A: dopo l'allarme lanciato da Mancini , anche Andrea Pirlo prende le parti del ct. "Penso che si riferisse soprattutto alle grandi squadre, con eccezioni Milan e Fiorentina. Vero è che il coraggio non è mai stato una dote degli allenatori italiani che spesso dosano il minutaggio dei ragazzi" spiega l'ex centrocampista.

Pirlo bacchetta anche le nuove generazioni: "Difficile che un diciottenne tolga il posto a un giocatore di 28-30 anni ma l'Under 21 di solito è lo specchio di una generazione e la nostra non vince dal 2004... Non vanno trovati alibi, se sei bravo giochi e lo dimostra Verratti al Paris Saint Germain" le parole a Repubblica.



Il Maestro però trova anche qualche scusante ai nostri giovani: "Tanti stranieri sono meno bravi dei nostri, capita anche in serie B e nelle serie inferiori, probabilmente per motivi economici perché se no non capisco come mai vengano schierati".



Infine, sul mancato approdo nello staff della Nazionale: "Prima sembrava andasse bene nonostante i miei impegni televisivi, poi un giorno tutto è cambiato e la Federazione ha scelto così".